Disability Accommodations in Civil Litigation: Rights, Obligations, and Pro Se Pitfalls
Introduction
In the United States, the civil‑litigation process is designed to be fair, impartial, and accessible to all parties. Yet for litigants with disabilities—especially those who represent themselves—access can be severely limited by procedural missteps, inadequate accommodations, and, in some cases, questionable judicial conduct. The supplemental exhibit notice filed by Alkiviades “Alki” David in Texas against the law firm Boies Schiller Flexner LLP illustrates how a disability can become a focal point of procedural prejudice, record integrity concerns, and cross‑jurisdictional complications. This article explores the statutory framework that protects disabled litigants, the common pitfalls that law firms encounter, and actionable steps pro se litigants can take to secure proper accommodations during court proceedings.
The Legal Framework: ADA Title II, Section 504, and Judicial Accommodation
The Americans with Disabilities Act (ADA) and the Rehabilitation Act of 1973 (Section 504) are the twin pillars that govern disability accommodations in the federal court system. Under Title II of the ADA, all state and local government entities—including courts—must ensure that qualified individuals with disabilities can participate in, receive the benefits of, or be subjected to discrimination in any of the court’s programs or activities. Section 504 similarly prohibits discrimination in programs that receive federal assistance.
In 2025, the Second Circuit clarified the scope of ADA protections in the landmark Tudor v. Whitehall Central School District decision. The court held that an employee who can perform essential job functions without an accommodation is still a “qualified individual” entitled to a reasonable accommodation. This broader reading underscores that the ADA’s purpose is not merely to enable functional performance but to promote overall inclusion and well‑being.
For litigants, the key takeaway is that courts must provide “reasonable accommodations”—which can include assistive listening devices, real‑time captioning (CART), sign‑language interpreters, extended time for filing, or even the presence of a qualified interpreter during testimony. The ADA Court Accommodations FAQ and state‑specific toolkits (e.g., the Texas JCMH and NCSC resources) consistently affirm that courts are required to make such accommodations available.
Fact‑check: ADA Title II requires reasonable accommodations for court users – supported. The Texas JCMH toolkit and NCSC materials confirm that courts must provide reasonable modifications for individuals with disabilities.
Judicial Conduct and Disability Accommodations
While the statutory framework sets clear obligations, the practical reality is that judges may fail to provide accommodations or, worse, act in a manner that undermines the rights of disabled litigants. The supplemental exhibit notice alleges that Judge Jesse M. Furman in the Southern District of New York (SDNY) failed to recuse himself despite a clear appearance of partiality and that the SDNY record is neither neutral nor complete.
In federal courts, complaints of judicial misconduct are filed under 28 U.S.C. § 2075 and are investigated by the Judicial Council of the Second Circuit. However, no publicly available evidence confirms that a formal complaint has been filed against Judge Furman in 2026. The claim remains unverified.
Even absent a formal complaint, the procedural record can still be compromised. The notice argues that the SDNY record, including the handling of the litigant’s disability, was “mishandled”—a claim that is also unverified due to lack of corroborating evidence.
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